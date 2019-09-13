11 عاماً متوسط فترة عمل المواطنين في «موانئ دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك عدد من طلاب وطالبات المدارس الثانوية والكليات والجامعات من أبناء الإمارات، في برنامج «بداية» الصيفي السنوي الذي استضافته موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات واستمر شهراً كاملاً.

شهد البرنامج الصيفي هذا العام زيادة 50% في مشاركة الطلاب ممن أبدوا رغبتهم بالمشاركة في العمل الصيفي من خلال معارض التوظيف المختلفة.

وتشهد موانئ دبي العالمية في كل عام إقبالاً كبيراً على برنامج بداية الصيفي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مبادرات موانئ دبي العالمية المختلفة لدعم مبادرات التوطين التي تتبناها حكومة الإمارات.

ولطالما كانت موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات رائدة في تعزيز المواهب الإماراتية ورعايتها، فقد بلغ متوسط فترة عمل المواطنين داخل الشركة أكثر من 11 عاماً. كما يعمل في الوقت الحالي 670 من مواطني دولة الإمارات في مجالات مختلفة تشمل إدارة العمليات، الإدارة الهندسية، القطاع التجاري، وقطاع الدعم في كل من ميناء جبل علي وجافزا والمنشآت الأخرى التابعة للمجموعة.



رؤية القيادة



وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: «تتماشى استضافتنا لبرنامج بداية الصيفي مع الرؤية الشاملة لقياداتنا الرشيدة للاستثمار في شباب وشابات الإمارات وتمكينهم من أن يصبحوا قادة الأعمال في المستقبل. يهدف البرنامج إلى توسيع مدارك ومعارف الخريجين ببيئة العمل، بما يدعم تطلعاتهم المهنية المستقبلية. وإلى جانب العمل مع موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، نعتقد أن البرامج والمبادرات وفرص التدريب التي نعرضها على شبابنا تساعدهم على إبراز إمكاناتهم وصقلها».

وقام عصام خوري، مدير الإدارة التنفيذي لمحطات الحاويات في موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، بتقديم شهادة تخريج المتدربين، بحضور مسعود النوري، مدير الإدارة الفنية في موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات.

شمل البرنامج عدداً من المتدربين وتم توزيعهم على مختلف المنشآت التابعة لموانئ دبي العالمية، وبتخصصات تشمل إدارة الموارد البشرية، والإدارة الهندسية، وإدارة العمليات، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية.

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خوض التجربة



وقد تم تصميم البرنامج؛ لتشجيع المواطنين والمواطنات على استكشاف عالم التجارة والخدمات اللوجستية، وهما القطاعان اللذان يلعبان دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز محوري للأعمال والتجارة في المنطقة.

انطلق برنامج «بداية» الصيفي بحفل ترحيب حضره الفريق الإداري لموانئ دبي العالمية، أعقبه عدد من ورش العمل التثقيفية والأنشطة الأسبوعية.

وشارك المتدربون في رحلات ميدانية إثرائية، بما في ذلك جولة في محطة المسافرين في ميناء راشد، ومشاريع المراسي قيد التطوير. ولخوض التجربة من منظور العملاء، قام المشاركون بزيارة شركة أجيليتي العالمية لخدمات النقل والشحن واللوجستيات، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة؛ حيث استكشفوا أحدث التقنيات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الناشئة والقائمة على التكنولوجيا في بيئة عمل عالمية.

تضمنت الأنشطة الأخرى تنظيم ورشة عن الإيجابية في العمل، ولقاء مع متدربي برنامج «رواد»؛ حيث عرضوا تجاربهم خلال الملتقى، فضلاً عن جلسة حوارية مع عدد من ممثلي الإدارات من موانئ دبي العالمية في أجواء ودية خارج بيئة المكاتب، والاطلاع على أعمال المهندسين الإماراتيين في شركة «وارنر بروذرز» العالمية. واختتم المتدربون رحلة العمل الصيفية بعرض نتاج ما تعلموه على ممثلي إدارة موانئ دبي العالمية خلال الحفل الختامي.



4 برامج توطين



تبنت موانئ دبي العالمية مجموعة من برامج التوطين، التي تربط شباب وشابات الإمارات بالشركات والأعمال الرائدة على مستوى المنطقة. وتركز هذه البرامج على جذب المواهب الإماراتية وتوظيفها وإدماجها، وذلك في إطار استراتيجيتها لإعداد مجموعة من القادة من المواطنين والمواطنات، الذين سيقودون مستقبل الأعمال في دولة الإمارات عبر تنمية مجموعة من المهارات القيادية لديهم. ولدى المؤسسة 4 برامج توطين هي: «بداية» الصيفي و«تأهيل» للمنح الدراسية، وبرنامجي التدريب «طموحي» و«رواد»، إضافة إلى التوظيف بالدوام الكامل الذي يساعد على استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.