«الإمارات للطاقة النووية» تجدد مذكرة تفاهم مع «تينيكس»

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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «تينيكس» الروسية بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجال إدارة دورة الوقود النووي.

وتم التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي من قبل المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ وبولغورودنيك سيرجي، رئيس مجلس إدارة شركة «تينيكس»، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ويشكل تجديد مذكرة التفاهم امتداداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «تينيكس» في عام 2017، والتي تشكل إطار عمل للتعاون المستقبلي في مجال الحلول المبتكرة لإدارة دورة الوقود النووي، بما في ذلك إدارة النفايات المشعّة والتخلص منها. كما يأتي تجديد مذكرة التفاهم بعد الزيارة الأخيرة التي نظمتها شركة «تينيكس» لوفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى مجمّع«إف إس يو إي» للتعدين والكيمياء بمدينة كراسنويارسك الروسية.