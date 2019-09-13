«كريم» تطلق محفظة مالية رقمية

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أطلقت شركة «كريم»، خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة «كريم باي» Careem PAY في الإمارات، وكل من مصر وباكستان، على أن يتم إطلاق الخدمة في الأردن قريباً.

وقد دخلت «كريم»- المملوكة ل «أوبر»- ميدان الخدمات المالية في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2018 مع إطلاق ميزة التحويل من شخص إلى آخر، وشكلت هذه الخطوة، جزءاً من استراتيجية طموحة وواسعة النطاق.

وتشكل محفظة Careem PAY المحفظة الأكثر تحميلاً في الشرق الأوسط، كما أن ثلث المشاوير التي يقوم بحجزها العملاء، يتم دفع ثمنها من خلال محفظة Careem PAY.

وفيما تتجه الشركة نحو استراتيجية التطبيق الشامل، ستلعب الخدمات المالية دوراً مهماً من حيث تمكين المنصة من تقديم المنتجات والخدمات، واستضافة أطراف ثالثة. وفي حين لا يشكل عدد السكان الذين يملكون حساباً مصرفياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 14%، فإن كريم تسعى لسد هذه الفجوة الرقمية من خلال تقديم محفظة رقمية، وخدمات مالية أخرى في المستقبل.

وذكر جُنيد إقبال، المدير الإداري لCareem PAY بأن خدمات الدفع التي تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق المنطقة اليومي.

وأضاف أن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات ومنتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق، كما شدد إقبال، على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة 86% من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية.

وذكر كذلك أن خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة هي بداية لخدمات أخرى تهدف إلى تسهيل حياة عملائها.