أبوظبي تشغل مشروعاً تجريبياً للتكنولوجيا النظيفة في «مصدر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أزيليو» السويدية للطاقة الشمسية عن عقد اتفاق شراكة مع كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و«جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا»؛ لتشغيل مشروع تجريبي ضمن مدينة «مصدر»؛ بهدف اختبار تقنيات جديدة في مجال تخزين الطاقة.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، وحضره: جوناس إكليند، الرئيس التنفيذي لشركة أزيليو، وعبد الله بالعلا، مدير إدارة التطوير العقاري والتصميم في «مصدر»، والدكتور ستيفن غريفيث، نائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير في «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا».

ويهدف المشروع إلى اختبار نظام محرك «ستيرلنغ» الذي صممته شركة «أزيليو»، وحلول تخزين الطاقة الحرارية المتكاملة (TES) لمشاريع الطاقة المتجددة التي تستخدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح أو المشاريع التي توفر حلولاً خارج الشبكة، وتحديد ما إذا كان يمكن توظيف هذه التقنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: يسعدنا التعاون مع شركة «أزيليو» و«جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» ودعم جهودهما؛ لاختبار التقنيات الجديدة، والتحقق من جدواها التجارية، لاسيما وأن مدينة «مصدر» تشكل مركزاً حيوياً للابتكار في مجال التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة.

وسوف يدخل المشروع مرحلة الاختبار في خريف هذا العام؛ حيث سيتم تقييم أداء المحرك «ستيرلنغ» المسؤول عن توليد الطاقة المتجددة. وسيتبع ذلك في النصف الأول من عام 2020 إجراء تحليل لكامل النظام، بما في ذلك تقنية تخزين الطاقة الحرارية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي ل«جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا»: «بصفتها مؤسسة أكاديمية بحثية، تعد «جامعة خليفة» من أنسب المنصات لاختبار وعرض التقنيات والحلول الجديدة، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة. يسعدنا أن نعمل بالشراكة مع كل من «أزيليو» و«مصدر» لتقييم نظام «ستيرلنغ» مع تخزين الطاقة المدمج. نعتقد أن المراحل التجريبية ستوفر البيانات الكافية التي ستساعد تقنية «أزيليو» على استهداف قطاعات عريضة؛ للحصول على الطاقة».

وأضاف: سيستمر معهد «مصدر» في «جامعة خليفة» في العمل كموقع بحثي للاستكشاف العلمي الرائد في المجالات ذات الصلة بالطاقة النظيفة، بما في ذلك تخزين الطاقة والوقود الحيوي ورسم خرائط الطاقة المتجددة والطاقة المتقدمة والطاقة النووية.

وسوف تتولى «جامعة خليفة» القيام بالمتطلبات البحثية خلال مرحلتي الاختبار؛ حيث ستتم مقارنة البيانات التي يجمعها الباحثون خلال المرحلتين مع بيانات أخرى لتقنيات طاقة قائمة يمكن التحكم بنتائجها حسب الطلب.

وأثنى جوناس إكليند، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيليو» على جهود شركة «مصدر» وسجلها الحافل في دعم تطوير التقنيات المتقدمة النظيفة، وأعرب عن أمله بأن يفضي هذا التعاون إلى بيانات تشغيلية حيوية وغيرها من المعلومات التقنية التي تمكّن من تطوير تقنية يمكن طرحها في الأسواق.