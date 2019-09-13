مدير «آيرينا»: الإمارات تمتلك أهدافاً طموحة في الطاقة المتجددة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فرانشيسكو لاكميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن الوكالة تتشرف بتواجد مقرها في دولة الإمارات التي تمتلك أهدافاً ورؤى طموحة لنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز استخداماتها ونفذت في هذا الصدد العديد من المشاريع الرائدة والفريدة على مستوى العالم.

وقال على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، إن الإمارات لديها خطة وطنية رائدة لمكافحة آثار التغير المناخي تأتي تجسيداً لجهودها الحثيثة لتبني اقتصاد أخضر مستدام وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.

أوضح فرانشيسكو أن هذه الخطة تحمل أهدافاً هامة منها تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% بحلول العام 2050.. معرباً عن ثقته بقدرة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها الموضوعة وفق هذه الخطة.

وعن مشاريع الإمارات في قطاع الطاقة.. أوضح لاكميرا أن الإمارات تمتلك أكبر محطات للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ومازالت تواصل خططها لتنفيذ مشاريع في هذا المجال إضافة إلى جهودها على صعيد تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في العالم.

وحول التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. قال إنه تعاون مثمر وبناء ويسهم في تعزيز عمل الوكالة.

وأضاف أن الإمارات تعاونت مع الوكالة في العديد من المبادرات والمشاريع كما تدعم بشكل ملحوظ تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في العالم وتنفذ في هذا الصدد العديد من المبادرات والمشاريع ليس على الصعيد المحلي وحسب إنما أيضاً على الصعيد العالمي.

وعن انعقاد المؤتمر العالمي للطاقة في أبوظبي.. قال فرانشيسكو إن «كونجرس الطاقة العالمي» خطوة هامة على صعيد تسريع وتيرة تبني حلول الطاقة المتجددة في العالم وكذلك العمل المشترك في قضية التغير المناخي واكتسب أهمية مضاعفة باستضافته في أبوظبي التي أضحت نموذجاً رائداً في تبني حلول وممارسات الطاقة المتجددة.

(وام)