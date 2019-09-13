شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبحث استئناف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، أن بكين قد تستأنف شراء منتجات زراعية أمريكية، تشمل فول الصويا، وأيضاً لحم الخنزير.
وكانت الصين علقت شراء هذه المنتجات من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.
وقال جاو فينج، المتحدث باسم الوزارة، إن الشركات الصينية بدأت في دراسة قرار شراء منتجات زراعية أمريكية.
وأضاف أن الصين ترحب «ببادرة حسن النوايا» التي أبدتها أمريكا من خلال إرجاء زيادة الرسوم على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار من مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه. وقال المتحدث: «نأمل أن يؤدي قرار التأجيل إلى خلق أجواء جيدة لإجراء مشاورات بين الصين والولايات المتحدة». (د ب أ)
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