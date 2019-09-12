شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الغرير: ارتفاع الثقة والشفافية بالقطاع المصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف في الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن الاستبيان الأخير لاتحاد المصارف أظهر ارتفاع الثقة في القطاع المصرفي للعام الثالث على التوالي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مستويات الشفافية.

وارتفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي في الإمارات من 68% إلى 74% في 2018.

وأكد الغرير في لقاء مع قناة العربية أن السيولة لدى البنوك جيدة، مشيراً إلى أنه تم احتواء أي تعثر محتمل لقروض الأفراد وبطاقات الائتمان والرهونات العقارية.

وأضاف أن المصرف يعمل للحد من تعثر قروض الشركات والقروض التجارية العقارية.

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وكشف الغرير أن منظومة الرهن العقاري قيد الدراسة، وسيتم اعتمادها قريباً، وهي تهدف لتسهيل تسجيل العقار وفك الرهن.

وأشار إلى أن البنوك ستستفيد من لجنة التخطيط العقاري كونها ستحد من تخمة المعروض، وأن اللجنة العليا للتخطيط العقاري ستوفر خارطة طريق للقطاع.

وأضاف "إن قانون الإمارات يسمح بتملك الأجانب لـ40% في البنوك وهذا كاف. من الأفضل بقاء ملكية الأجانب في البنوك على ما هي حالياً".

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن يوم الإثنين الماضي، عن تسلمه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%. كاشفا عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.