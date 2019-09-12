شكرا لقرائتكم خبر عن "أكتيس" تقتنص إدارة صندوقين جديدين تابعين لـ "أبراج" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة أكتيس، إحدى شركات الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، اتفاقاً تتولى بموجبه إدارة صندوق آخرين تابعين لمجموعة أبراج للاستثمار التي انهارت العام الماضي.

وأظهرت وثيقة كتبها القائمون على تصفية مجموعة أبراج أن الأخيرة جرى شطبها من إدارة صندوق أبراج أفريقيا الثاني وصندوق أبراج جنوب شرق آسيا الثاني في نهاية يوليو الماضي، لتحل محلها شركة أكتيس.

وتعزز تلك الصفقة من محفظة استثمارات أكتيس في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك شركة مستشفى كليوباترا، ونينجا فان للخدمات اللوجستية التي تعمل في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، بحسب العربية نت.

وحاولت شركة ديلويت توش توهماتسو، وهي أحد القائمين على عملية التصفية بيع أجزاء من شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة لسداد جزء من ديونها المتراكمة والبالغة مليار دولار.

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واستحوذت شركة أكتيس في يوليو الماضي على إدارة صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر APEF IV وصندوق أبراج أفريقيا الثالث (AAF III )، واللذين يديران أصولاً تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار دولار، ليقفز إجمالي الأصول المدارة بواسطة أكتيس إلى نحو 12 مليار دولار.

واستحوذت شركة الاستثمار المباشر الأميركية كولوني كابيتال هذا العام على عمليات أبراج في أميركا اللاتينية، في حين تجري شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات مفاوضات للاستحواذ على عمليات أبراج في تركيا.

وشهد العام الماضي انهيار شركة أبراج بعد اتهامات مستثمرين بها بإساءة إدارة صندوق تابع لها بقيمة مليار دولار. ويواجه مؤسس أبراج عارف نقفي ومسؤولون آخرون بالمجموعة اتهامات جنائية بالاحتيال من جانب سلطات التحقيق في الولايات المتحدة.

وفي ذروة نشاطها قبل الانهيار، كانت أبراج تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار من خلال أكثر من 40 صندوقا، ما جعلها أكبر شركة في العالم للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة.

وقررت سلطة دبي للخدمات المالية نهاية يوليو الماضي تغريم أبراج 315 مليون دولار لارتكابها "مخالفات خطيرة" تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين.