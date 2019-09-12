شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جازادكو" توافق على تعيين عضو مجلس إدارة جديد وتُشكل لجنة المراجعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" قراراً بالتمرير، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، بالموافقة على تعيين العضو أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

كذلك وافق المجلس، في 10 سبتمبر الجاري، على الاستقالة المقدمة من عضو لجنة المراجعة والحوكمة خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد لظروف الخاصة.

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هذا وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على أن يكون أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي رئيساً للجنة المراجعة والحوكمة وتعيين عضوين مستقلين من خارج المجلس جدد وهم عزيز بن محمد مبارك القحطاني وعادل بن صالح على أباالخيل.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 658.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.