شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "شعاع كابيتال" تُوافق على تعديل اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "شعاع كابيتال"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مقترح تغيير اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية".

وقالت الشركة، في بيان على موقع "دبي" المالي، اليوم الخميس، إن الجمعية العمومية وافقت على تعديل الإسم شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

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هذا وقررت الجمعية رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، بالإضافة إلى التصديق على تعيين "مسعود محمد شريف محمود" كعضو في المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 31.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 56.5 مليوم درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 26.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.