شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُعلق التدوال على "الوطنية للبناء والتسويق" لعد التزامها بإعلان نتائج الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة السوق المالية السعودية تعليق التداول على الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وذلك نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2019 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأفادت "تداول"، في بيان لها اليوم الخميس، بأن تعليق التداول سيكون لجلسة واحدة والتي توافق اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، على أن يستأنف تداول السهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري× ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر المُقبل.

ووفقاً للبيان، في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر المُقبل، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

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وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى إنخفاض نسبة المبيعات بالإضافة إلى زيادة مصروفات التمويل والخسائر الناتجة عن بيع استثمارات في شركات تابعة.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.