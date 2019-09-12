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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "هرفي" تُوصي بتوزيع 65 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية، بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 64.680 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.
وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 24 أكتوبر المُقبل.
وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن العام 2018 بقيمة 135.8 مليون ريال بما نسبته 21% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.1 ريال للسهم.
وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 40.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 45.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 88.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 93.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 5%.
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