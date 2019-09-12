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شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يدعو البنوك للتحقق من هوية العملاء رقمياً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة استخدام منصة الهوية الرقمية في إجراءات فتح الحساب وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد وممثلي الشركات.
وأضاف المركزي، في تعميم اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن منصة الهوية الرقمية تعتمد على بوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في عملية إثبات الهوية، والذي يلغي بدوره الحاجة للتحقق الفعلي من بطاقة هوية الإمارات.
وأكد المركزي بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، ترحيبه بالمبادرة الخاصة بالاعتماد الاختياري لمنصة الهوية الرقمية بشأن التحويل الرقمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية.
وكان المصرف المركزي الإماراتي قد حذر الشهر الماضي من قيام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر، باستخدام اسم المصرف المركزي أو أسماء موظفيه أو إدارته أو شعاره أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال.
أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، أن التحويلات المالية بين البنوك بالدولة تجاوزت 711 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2012 بنمو 25%.
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