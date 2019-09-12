شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي المالي" يُطلق خدمة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق دبي المالي، إطلاق خدمة "حسابي- myAccount"، التي تمنح المستثمرين في السوق أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات.

وأشار السوق، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك الخدمة ستمكن المستثمرين التحويل من الحساب الإلكتروني الجديد لتوزيعات الأرباح لدى سوق دبي المالي، إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة "آيفستر" الخاصة بهم، فضلاً عن إمكانية استخدام المبالغ المتوافرة للمشاركة في أي اكتتابات عامة أو حقوق أولوية الاكتتاب في السوق.

وذكر السوق، أن الخدمة الجديدة تعزز مكانة السوق في مجال التقنيات المالية لاسيما خدمات توزيع الأرباح النقدية التي بادر السوق إلى توفيرها منذ عام 2011.

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وبدوره قال نائب رئيس تنفيذي رئيس قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي، علي الهاشمي، إن "السوق تمكن من بناء قدرات ذاتية متميزة في مجال خدمات توزيع الأرباح، إذ يضم فريقاً متكاملاً من ذوي الخبرات التخصصية، الذين قاموا بتصميم وتنفيذ خدمة (حسابي - myAccount الإلكترونية). وأوضح أن "السوق نفذ مليوناً و300 ألف عملية تحويل إلى الحسابات الإلكترونية الجديدة الخاصة بالمستثمرين، بما مجموعه مليار درهم".

وكان سوق دبي المالي، قد أطلق العام الماضي، نظاما إلكترونيا مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وأوضح السوق أن النظام الجديد يتسم بغياب أي تدخل للعنصر البشري في عملية التوزيع، سواء للحسابات المصرفية للمستثمرين أو لحساب بطاقة "آيفستر".