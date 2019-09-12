شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش": ديون المؤسسات الحكومية الخليجية ترتفع بشكل ملحوظ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة "فيتش" إن ديون المؤسسات والشركات التابعة للحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تزداد بشكل ملحوظ.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعكس ارتفاع ديون القطاع العام المشاركة الكبيرة للحكومة في الاقتصاد، واستخدامها الكيانات التابعة لها أداة رئيسية لتحريك الاقتصاد.

وقالت الوكالة إن ديون الشركات الحكومية غير المصرفية تتراوح بين 12% من إجمالي الناتج المحلي في الكويت و32% من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان، لعام 2018.

Advertisements

وذكر التقرير أن ديون البنوك المرتبطة بالحكومة تراوحت حول 9% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، بحسب صحيفة الخليج.

وأضافت الوكالة أن النطاق المحتمل للالتزامات الطارئة في القطاع المصرفي هي الأكبر، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع في السعودية 74% من الناتج المحلي الإجمالي، و209% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.

وتزداد الديون غير المصرفية للكيانات التابعة للحكومة في البلدان التي تواجه حكوماتها ضغوطاً مالية تحد من قدرة الحكومات على تقديم مساهمات رأسمالية مباشرة لهذه الكيانات، ما يدفع الأخيرة إلى تمويل نفسها عبر الاقتراض.