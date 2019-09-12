شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": "نتورك" ترفع ربحية "الإمارات دبي الوطني" بالعام الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز، إن بيع بنك الإمارات دبي الوطني لحصة إضافية من شركة "نتورك انترناشونال" بنسبة 10.5% يعتبر نتيجة ائتمانية إيجابية للبنك.

وأضافت في تقرير، أن المكاسب المحققة ستزيد من ربحية البنك الأكبر في دبي ورسملته في العام الحالي، ما يوفر مصدراً إضافياً لاستيعاب استهلاك رأس المال الكبير من خلال الاستحواذ على دنيزبنك التركي الذي استكمل في 31 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن بيع حصة 10.5% في «نتورك»، ما قلص حصته إلى 11.9% من 22.4%.

Advertisements

ويأتي تخفيض الحصة في أعقاب بيع البنك في أبريل الماضي حصة 28.6% في الشبكة الدولية عبر الإدراج الثانوي في بورصة لندن وممارسة خيار التخصيص الذي خفض حصته إلى 22.4% من 51%، بحسب صحيفة البيان.

وقدرت الوكالة المكاسب المحققة التي حققها البنك من الصفقة في حدود 998.8 مليون درهم (272.1 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي 10% من أرباح عام 2018 أو 0.2% من الأصول الملموسة في نهاية عام 2018، فيما ستزيد عائدات البيع من القيمة السوقية القوية بالفعل لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الخميس الماضي عن بيع 52.6 مليون سهم عادي من أسهم "نتورك" بقيمة 304.9 مليون جنيه إسترليني (1.36 مليار درهم إماراتي)، مع احتفاظه بـ 59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال الشركة ما نسبته 11.9% من كامل الأسهم المصدرة.