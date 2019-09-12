شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الزعابي: نتطلع للوصول بفتح نسب تملك الأجانب لـ49% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن زيادة نسب الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة من متطلبات مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك هولاء المستثمرين حتى 49% للشركات.

وأضاف أن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.

وتحدث الزعابي عن دور الحوكمة المؤسسية للشركات في نجاح إعادة الهيكلة المالية لإدارة الإعسار المالي بفاعلية، وخلق المناخ المواتي للاستثمار، بما يعزز النمو في المنطقة، بحسب صحيفة الخليج.

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ولفت إلى أن حوكمة الشركات الناجحة يمكنها أن تسهم وبشكل حيوي في تخفيف آثار الإعسار الناتج عن المخالفات المالية وسوء الإدارة.

وأشار إلى وجود تحديات على مستوى تطبيق معايير الحوكمة في المنطقة في ظل الوضع الراهن لهيكل التمويل والأطر القانونية وهيكل الملكية وتركيبة مجالس الإدارات، إضافة إلى معايير الإفصاح والشفافية.

وقال: إن الهيئة خصصت صفحة على موقعها؛ لحماية صغار المستثمرين، من خلال توضيح حقوق المساهمين وواجباتهم وكافة البيانات اللازمة.

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن يوم الإثنين الماضي، عن تسلمه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%. كاشفا عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.