شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والسلع الإماراتية تطلق منصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنه من المنتظر إطلاق منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال خلال العام المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعادة هيكلة الشركات، أمس بدبي، أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص؛ لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة.

وبين أن الهيئة ستستعين في تلك المنصة بالتكنولوجيا المالية، وتقنية "البلوك شين"، متوقعاً أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب، والحصول على التمويل العام خلال 2020، بحسب صحيفة الخليج.

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وقال إن قانون الشركات ينص على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، ففي حال تكبدت شركة ما خسائر نسبتها 50% أو أكثر من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة؛ لإعادة الهيكلة، وعرضها على الجمعية العمومية؛ للتصويت عليها كخطوة أولى.

وقال: إن الهيئة تدرس مقترحاً آخر؛ لإنشاء منصة ثانوية على البورصة للشركات الخاسرة، وسيتعين على هذه الشركات تقديم خطة إعادة هيكلة؛ وستتم متابعة أداء هذه الشركات ومراقبتها.

وأكد من جهة أخرى، أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن الأسواق بدأت بالانتعاش مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.