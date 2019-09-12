الاقتصاد

هيئة السوق المالية السعودية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضى بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة ريدان الغذائية لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 إبريل الماضى.

 

كما أعلنت الهيئة، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق فى السوق لجلسة تداول واحدة، اليوم الخميس، نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الربع الثانى 2019  خلال المدة النظامية المحددة فى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، على أن يستأنف تداول السهم لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد المقبل، تلى الجلسة التى تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السوق المالية السعودية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا