شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضى بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة ريدان الغذائية لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 إبريل الماضى.

كما أعلنت الهيئة، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق فى السوق لجلسة تداول واحدة، اليوم الخميس، نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الربع الثانى 2019 خلال المدة النظامية المحددة فى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، على أن يستأنف تداول السهم لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد المقبل، تلى الجلسة التى تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.