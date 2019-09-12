شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد فشل "أوبك" وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بزيادة خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في أعقاب اجتماع لجنة مشتركة من مندوبي "أوبك" وحلفائها المستقلين ناقش ااتفاق خفض الإنتاج.



وخلص الاجتماع إلى موافقة "اوبك" والمنتجين المستقلين على الالتزام بمستتويات ااتفاق خفض الإنتاج الحالي دون الاتفاق على زيادة هذا الخفض (1.2 مليون برميل يوميا).



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزون النفط في أمريكا بنحو 6.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعاتت يهبوط قدره 3.6 مليون برميل.

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ولم يتمكن الخام من الاستفادة من الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين التي ستنطلق أوائل الشهر القادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 54.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54 دولارا.



وتراجع "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.7% إلى 59.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.3 دولار وأقل سعر عند 58.9 دولار.