شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع مع زيادة التوقعات بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع زيادة التكهنات بخفض البنك المركزي في كندا لمعدل الفائدة على أثر قرار البنك المركزي الأوروبي وخطوة مماثلة متوقعة من الاحتياطي الاتحادي.



وخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى -0.5%، كما أعلن إعادة إطلاق برنامج تيسير كمي جديد بشراء سندات بقيممة عشرين مليار يورو شهرياً.



ومن المنتظر إعلان الاحتياطي الاتحادي لقرار الفائدة في الأسبوع القادم مع توقعات بخفضها للمرة الثانية هذا العام.

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وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بخفض الفائدة إلى الصفر او دون ذلك لدعم النمو الاقتصادي.



ومن ناحية أخرى، ازداد التفاؤل في الأسواق العالمية بعد خطوات إيجابية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين قبيل مفاوضات تجارية بين البلدين أوائل أكتوبر/تشرين الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7571، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7594 وأقل سعر عند 0.7561.