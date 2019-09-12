شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس مدعومة بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2016 بالإضافة إلى إطلاق برنامج تحفيز نقدي.



وكشف البنك المركزي عن خفض الفائدة إلى -0.5% كما أعلن إعادة إطلاق برنامج شراء أصول بقيمة عشرين مليار يورو شهريا (ما يعادل نحو 22 مليار دولار) في محاولة لدعم نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو.



وصرحرئيس البنك المركزي "ماريو دراجي" بأن قرار برنامج التيسير الكمي وخفض الفائدة جاء لمواجهة استمرار ضعف معدل التضخم.

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ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقرار "دراجي" ورفاقه قائلا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة وتراجعت قيمة اليورو، لا يحرك الاحتيياطي الاتحادي ساكناً.



وطالب "ترامب" البنك المركزي في بلاده بضرورة خفض معدل الفائدة إلى الصفر وربما إلى مستويات سالبة، وذلك قبيل قرار البنك في الأسبوع المقبل.



وكشفت بيانات حكومية عن أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة بخمسة عشر ألف طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 27152 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 8192 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3006 نقاط.