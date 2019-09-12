شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع بفعل هدوء القلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم مدعومة بهدوء القلق في الأسواق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد خطوات إيجاببية من البلدين قبيل انطلاق جولة هامة من المفاوضات.



وأعلنت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تأجيل فرض رسسوم جمركية بنسبة 5% على واردات من سلع صينية لمدة أسبوعين لإعطاء فرصة أفضل للمفاوضات التي ستبدأ اوائل الشهر القادم.

Advertisements



وصرح "ترامب" بأن الصينن تحتفل بالذكرى السبعين على تأسيسها، وبطلب من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي"، سيتم تأجيل زيادة الرسوم إلى 30% من 25% على سلع بقيمة 250 مليار دولار مستوردة من الصين.



يأتي ذلك بعد إعلان الصين هي الأخرى أمس إعفاء بعض السلع المستوردة من أمريكا من الرسوم الجمركية الإضافية لمدة عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 361.7 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 363 دولار وأقل سعر عند 360 دولار.