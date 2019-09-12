شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن 60$ للبرميل بفعل احتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتتخلي مرة أخرى عن مستوي 60$ للبرميل ، بفعل تزايد احتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران ، خاصة بعدما أشار تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ناقش هذا الأمر لضمان نجاح اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني فى وقت لاحق هذا الشهر.

وبحلول الساعة 12:35جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 59.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.14$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 61.38$ ،وأدنى مستوي 59.56 $.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت بالأمس نسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع.

وبخلاف تسارع عمليات البيع لجني ،انخفضت أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، بعد تقرير أشار إلى تفكير الولايات المتحدة فى تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران.

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قالت وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ناقش تخفيف العقوبات على إيران ، للمساعدة فى ضمان نجاح اجتماعه مع الرئيس الإيراني " حسن روحاني " فى وقت لاحق هذا الشهر.

وعن مصادر لم تذكر أسماءها ،أضافت بلومبرغ إن مستشار الأمن القومي "جون بولتون" الذي أقاله ترامب ،عارض تلك الخطوة.

وكان بولتون بالفعل واحدا من أقوي المدافعين عن الموقف الأمريكي المتشدد تجاه إيران ، وقرار الإقالة علامة قوية على صحة ما جاء فى تقرير بلومبرغ ، وهو ما يمهد الطريق فعليا لتخفيف العقوبات على إيران ،واحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق ربما بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة هاتفية يوم الأربعاء أن إيران لن تتفاوض مع واشنطن بينما لا تزال العقوبات الأمريكية سارية على طهران.