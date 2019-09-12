شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس مرتفعا بمقدار 0.1% شهريا ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3 %. كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3%.

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