شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات التضخم الأمريكية وتعليقات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بعدما أعلن المركزي الأوروبي عن إجراءات تحفيزية جديدة لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،وتعليقات رئيس المركزي الأوروبي "ماريو دراغى".

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 98.94 نقطة الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.38 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات لأعلى مستوى فى شهر.

انخفض اليورو على نطاق واسع مقابل الدولار ، بعدما أعلن المركزي الأوروبي عن قرارات السياسة النقدية فى ختام اجتماع 12 أيلول/سبتمبر ،والتي تضمنت إجراءات تحفيزية جديدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

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أعلن البنك عن خفض معدل الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5 % ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأبقي معدل الفائدة على القروض دون أي تغيير يذكر عند المستويات القياسية الصفرية.

وأطلق البنك أيضا برنامج جديد لشراء السندات بحوالي 20 مليار يورو شهريا كلما كان ذلك ضروريا للاقتصاد الأوروبي ، فى انتظار تعليقات رئيس المركزي الأوروبي "ماريو دراغى " الذي يتحدث بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، موضحا قرارات السياسة النقدية فى ظل التوقعات الاقتصادية و المخاطر المرتفعة حاليا.

ويترقب المستثمرين أيضا صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8% سنويا فى آب/أغسطس بنفس القراءة السابقة ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3%.