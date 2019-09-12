شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يخفض الفائدة على الودائع ويطلق برنامج جديد لشراء السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش بيان السياسة النقدية فى ختام اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر ،أوضح البيان خفض معدل الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% ،وذلك تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية.

كما أعلن البنك عن برنامج جديد لشراء السندات بحوالي 20 مليار يورو شهريا ،كلما كان ذلك ضروريا للاقتصاد الأوروبي ،فى انتظار تعليقات محافظ البنك المركزي "ماريو دراغى" لاستبيان متى يبدأ تنفيذ البرنامج.