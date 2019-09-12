شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،وتحسن طلب الأصول الآمنة قبل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية وتصريحات ماريو دراغى.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.6% إلى1,505.88$ للأونصة ، و مستوى الافتتاح 1,497.38$ ،وسجلت أدنى مستوي عند 1,489.24$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر عند 1,484.48$ للأونصة المسجل فى اليوم السابق.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، لينزل من أعلى مستوى فى أسبوع عند 98.75 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور قرارات المركزي الأوربي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ، بالإضافة إلى تصريحات "ماريو دراغى " محافظ البنك" ، التوقعات القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو والإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة ، سوف تصب فى صالح ارتفاع أسعار الأصول الاستثمارية الآمنة وعلى رأسها المعادن الثمينة الذهب والفضة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 882.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري.