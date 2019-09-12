شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى فى 7 أسابيع قبيل قرار الفائدة فى منطقة اليورو وتعليقات ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، فى ظل معنويات قوية مع توالي مؤشرات تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور قرار الفائدة فى منطقة اليورو وتعليقات "ماريو دراغى" رئيس المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية الأوروبية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 0.2% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 25 تموز/يوليو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل انحسار مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.6% ، بفضل صعود أسعار النحاس ومعظم أسعار المعادن الصناعية.

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء عن تأجيل الزيادة فى الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار$ لمدة أسبوعين ،وكان من المحدد سابقا زيادة تلك الرسوم من 25% إلى 30% بداية من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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تأتي تلك الخطوة الأمريكية لإثبات "حسن النية" قبل انطلاق جولة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم فى واشنطن أوائل الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الصينية قبل قرار ترامب عن إعفاء نحو 16 سلعة من المنتجات الأمريكية من تعريفاتها الإضافية الانتقامية، على أن يبدأ سريان مفعول هذا الإعفاء لمدة عام اعتبارا من 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتظل مكاسب الأسهم الأوروبية محدودة ، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع المركزي الأوروبي ،والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2016 مع استئناف برنامج شراء السندات العامة والخاصة.

قرار الفائدة الأوروبية يأتي بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش مع بيان السياسة النقدية ،ويتحدث "ماريو دراغى " رئيس المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 جرينتش .

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% لتسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% بعد جلستين من الاستقرار دون أي تغيير يذكر.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 0.1% ، فى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس حوالي 0.2 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.