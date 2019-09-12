شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل احتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تزايد احتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران ، خاصة بعدما أشار تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ناقش هذا الأمر لضمان نجاح اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني فى وقت لاحق هذا الشهر.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.42$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 55.88$، وسجل أعلى مستوي عند 56.33$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.14$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء فقد الخام الأمريكي نسبة 3.3% ، وانخفضت العقود الآجلة لحام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع.

وبخلاف تسارع عمليات البيع لجني ،انخفضت أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، بعد تقرير أشار إلى تفكير الولايات المتحدة فى تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران.

قالت وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ناقش تخفيف العقوبات على إيران ، للمساعدة فى ضمان نجاح اجتماعه مع الرئيس الإيراني " حسن روحاني " فى وقت لاحق هذا الشهر.

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وعن مصادر لم تذكر أسماءها ،أضافت بلومبرغ إن مستشار الأمن القومي "جون بولتون" الذي أقاله ترامب ،عارض تلك الخطوة.

وكان بولتون بالفعل واحدا من أقوي المدافعين عن الموقف الأمريكي المتشدد تجاه إيران ، وقرار الإقالة علامة قوية على صحة ما جاء فى تقرير بلومبرغ ، وهو ما يمهد الطريق فعليا لتخفيف العقوبات على إيران ،واحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق ربما بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة هاتفية يوم الأربعاء أن إيران لن تتفاوض مع واشنطن بينما لا تزال العقوبات الأمريكية سارية على طهران.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 6 أيلول/سبتمبر، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 416.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة إيجابية على قوة مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، بالقرب من مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.