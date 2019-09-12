شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتشبث بالتداول أعلى مستويات 10,000$ لكن الطلب لا يزال ضعيفا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تشبث أسعار العملة الأكبر فى العالم بالتداول أعلى مستويات حاجز 10,0000$ ، غير أن الطلب لا يزال ضعيفا فى انتظار المزيد من الحوافز الجديدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول 10,110$ بانخفاض قدره 53$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 10,163$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,207$ ،وأدنى سعر عند 10,027$.

حققت العملة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 9,855$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 259 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات المشفرة الرئيسية فى السوق.

يأتي التراجع المحدود فى أسعار البتكوين فى الوقت الحالي ، مع تشبث أسعار العملة المشفرة الأكبر فى العالم بالتداول أعلى مستويات حاجز 10,000$ ، غير أن الطلب لا يزال ضعيفا فى انتظار حوافز جديدة ،تعمل على زيادة السيولة بالسوق وتجذب مستثمرين جدد.

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أثارت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاوف الركود الاقتصادي ، ووفقا لاستطلاع أجرته بورصة eToro ،إذا حدث ركود فإن 40% من أجيال الألفية الجديدة يفضلون الاستثمار فى التشفير.

وعلى العكس تماما فالجيل الأخير وقبل الأخير من الألفية السابقة غير مقتنعين بالتشفير لأنهم اختاروا العقارات والسلع الأساسية باعتبارها وسيلة الاستثمار المفضلة لديهم.

من ناحية أخرى ، تجري الاستعدادات على قدما وساق نحو بدء تداول العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة Bakkt ، حيث من المنتظر إطلاق التداول الرسمي فى 23 أيلول /سبتمبر الجاري.

ويبدو واضحا الآن أن المشاركون فى السوق غير متحمسين بشكل قاطع لبدء تداول تلك العقود ، فمن خلال المقارنة مع نفس الظروف المشبهة ،فقبل بدء تداول العقود الآجلة لمجموعة CME فى نهاية عام 2017 ،كان هناك حماسا شديد وطلبا كبيرا ، دفع أسعار البتكوين لتسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20,000$.

ويرجح الخبراء إنه بعد إطلاق التداول الرسمي فى بورصة Bakkt سيحاول كلا من الثيران والدببة إثبات تفوقهم ،الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.