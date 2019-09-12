شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي لأعلى حاجز 108 ين لكل دولار في ظلال ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 108.00 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.82، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 108.17، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.6%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.8%.

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وجاء ذلك مع صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أوضحت تراجعاً 6.6% مقابل ارتفاع 13.9% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 9.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 12.5%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 3.7%، وصولاً لأظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 217 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس ارتفاعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,662 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.