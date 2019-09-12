هيئة الاستثمار تلتقي كبار المستثمرين بمعرض المعدات الدفاعية في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن

التقت الهيئة العامة للاستثمار بكبار المستثمرين في قطاع الصناعات الدفاعية خلال مشاركتها بالمعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية؛ المقام في العاصمة البريطانية لندن والذي انطلق 10 سبتمبر ويختتم أعماله اليوم، حيث تسعى الهيئة من حضورها إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستثمرين، عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي أهمية المشاركة في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية ضمن خطة المملكة في توطين الصناعات الدفاعية، إذ تسعى السعودية إلى توطينها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة وزيادة في تنمية اقتصادية متنوعة مستدامة.

وفي سياق المشاركة في المعرض، علق رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنيني بأن المشاركة في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية تكتسب أهميتها من سعي المملكة في تحقيق شراكات دولية مع أهم قادة الصناعة لتأسيس سلسلة الإمداد الوطنية في صناعة المعدات الدفاعية والأمنية، منوها بأن المعرض يعد من أهم المعارض على المستوى العالمي، إذ يشهد المعرض سنويا حضور عدد كبير من ممثلي مختلف الدول.