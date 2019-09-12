انخفاض بطالة السعوديين إلى 12.3 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.3% في الربع الثاني من العام الحالي (2019) مقارنة مع 12.5% بنهاية الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6% وبين الإناث 31.1%.
وبحسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء أمس، انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 5.6%، مقارنة مع 5.7% في الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.5% وبين الإناث 21%.
وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة بلغ خلال الربع الثاني 1.002 مليون فرد.
وأوضحت النتائج أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين بالربع الثاني سجل انخفاضا، حيث بلغ 3.09 ملايين مشتغل مقابل 3.11 ملايين مشتغل في الربع الأول 2019.
وأشارت إلى أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثاني بلغت 12.86 مليون فرد، حيث يبلغ عدد الذكور المشتغلين 10.56 ملايين فرد، يمثلون نسبة 82.1% من الإجمالي، بينما يبلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 17.9%.
وأوضحت النتائج أن عدد الأجانب المشتغلين بلغ 9.77 ملايين عامل، يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.09 ملايين فرد، يمثلون 24% من الإجمالي.
وتركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بمقدار 8.52 ملايين عامل، يمثلون 66.2% من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنسبة 9.6%، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 24.2%.
معدل البطالة لإجمالي السكان
5.6 % للربع الثاني 2019
6 % للربع الأول 2019
معدل بطالة السعوديين
12.3 % للربع الثاني 2019
12.5 % للربع الأول 2019
عدد المشتغلين السعوديين:
3.090.248 مشتغلا في الربع الثاني 2019
3,112,029 مشتغلا في الربع الأول 2019
عدد السعوديين الباحثين عن عمل:
1.002.855 فردا في الربع الثاني 2019
17.7 % ذكور
82.3 % إناث
المشاركة الاقتصادية للسعوديين
45.0 % للربع الثاني 2019
42.3 % للربع الأول 2019
المشاركة الاقتصادية للسعوديات
23.2 % للربع الثاني 2019
20.5 % للربع الأول 2019
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