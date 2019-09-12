انخفاض بطالة السعوديين إلى 12.3 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.3% في الربع الثاني من العام الحالي (2019) مقارنة مع 12.5% بنهاية الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6% وبين الإناث 31.1%.

وبحسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء أمس، انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 5.6%، مقارنة مع 5.7% في الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.5% وبين الإناث 21%.

وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة بلغ خلال الربع الثاني 1.002 مليون فرد.

وأوضحت النتائج أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين بالربع الثاني سجل انخفاضا، حيث بلغ 3.09 ملايين مشتغل مقابل 3.11 ملايين مشتغل في الربع الأول 2019.

وأشارت إلى أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثاني بلغت 12.86 مليون فرد، حيث يبلغ عدد الذكور المشتغلين 10.56 ملايين فرد، يمثلون نسبة 82.1% من الإجمالي، بينما يبلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 17.9%.

وأوضحت النتائج أن عدد الأجانب المشتغلين بلغ 9.77 ملايين عامل، يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.09 ملايين فرد، يمثلون 24% من الإجمالي.

وتركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بمقدار 8.52 ملايين عامل، يمثلون 66.2% من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنسبة 9.6%، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 24.2%.

معدل البطالة لإجمالي السكان

5.6 % للربع الثاني 2019

6 % للربع الأول 2019

معدل بطالة السعوديين

12.3 % للربع الثاني 2019

Advertisements

12.5 % للربع الأول 2019

عدد المشتغلين السعوديين:

3.090.248 مشتغلا في الربع الثاني 2019

3,112,029 مشتغلا في الربع الأول 2019

عدد السعوديين الباحثين عن عمل:

1.002.855 فردا في الربع الثاني 2019

17.7 % ذكور

82.3 % إناث

المشاركة الاقتصادية للسعوديين

45.0 % للربع الثاني 2019

42.3 % للربع الأول 2019

المشاركة الاقتصادية للسعوديات

23.2 % للربع الثاني 2019

20.5 % للربع الأول 2019