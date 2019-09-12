لقاءات جدة الاثنين المقبل و«هدف» يلتقي المنشآت المشاركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس في محافظة جدة، ورشة عمل تعريفية للمنشآت المشاركة في ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظمه الصندوق الاثنين المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتناولت الورشة عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص الدعم التأهيلية والتدريبية والوظيفية التي ستقدمها المنشآت للكوادر الوطنية البشرية.

ويمكن للطلاب والطالبات، والباحثين والباحثات عـن عمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمـال، وأصحاب العمل، التسجيل الكترونيا عبر زيارة الرابط: https:/‏/‏hrdfliqaat.sa، للاستفادة من برامج دعم التأهيل والتدريب والتوظيف في ملتقى لقاءات هدف 2019 في محافظة جدة.

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ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويصاحب الملتقى معـرض لتوظيف الباحثين والباحثات عـن عمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويشارك في الملتقى عـدد كبير مـن المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ خصصت مسارات محددة لكل شريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشـرة وموجهة لكل فئة.