السياحة المحلية تحصد 33.8 مليارا خلال 8 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زادت حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية، بارتفاع 3.4% عن المدة ذاتها من العام الماضي، وبإجمالي 156.5 مليون ليلة سياحية مقابل 156.2 مليون ليلة سياحية في 2018، وفق تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأظهرت مؤشرات مركز «ماس» ارتفاع الإنفاق السياحي ليبلغ 33.8 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 31.3 مليار ريال العام الماضي.

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وبلغ إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس 2019، التي وافقت هذا العام وقت إجازة الصيف وموسم الحج، 3.2 ملايين مسافر، مقارنة بـ3 ملايين للمدة ذاتها من 2018.

وأوضح التقرير أن حركة السياحة الوافدة إلى المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، مبينا أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن المدة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ33 مليارا في 2018.

وكشف التقرير انخفاض عدد المسافرين إلى خارج المملكة، في المدة من شهر يناير وحتى أغسطس 2019 بنسبة 5.8%، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل عددهم في شهري يوليو وأغسطس هذا العام، بالتزامن مع وقت إجازة الصيف، إلى 4.4 ملايين مسافر في مقابل 4.6 ملايين مسافر للمدة ذاتها في 2018.

وبحسب تقرير «ماس»، بلغ حجم الليالي السياحية التي قضاها المسافرون خارج المملكة في شهري يوليو وأغسطس هذا العام 78.4 مليون ليلة، بانخفاض نسبته 4.6% عن 2018، وأنفقوا خلالها ما يقارب 16.4 مليار ريال بانخفاض يصل إلى 5.9% عن ذات المدة الصيفية للعام الماضي.