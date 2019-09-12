أوبر وكريم تقدمان طلب إتمام التركز الاقتصادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أن شركتي «أوبر تكنولوجيز إينك» و»كريم إينك» تقدمتا بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وأفادت الهيئة في بيان أمس بأن عملية التركز الاقتصادي ستتم من خلال استحواذ «أوبر» على شركة «كريم».

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وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على نظام المنافسة واللائحة التنفيذية فإنها تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة في ذلك القطاع.

ما هو التركز الاقتصادي:

يقصد به كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات «منشأة» إلى «منشأة» أخرى من شأنه أن يمكن «منشأة» أو مجموعة «منشآت» من «الهيمنة»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «منشأة» أو مجموعة «منشآت» أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أي وسيلة تؤدي إلى قيام حالة «التركز الاقتصادي».