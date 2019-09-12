شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد " تضع حجر الأساس لإنشاء مبنى الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع عصام الصغير ، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبني البريد المصري بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور جميع القيادات الادارية والتنفيذية بالبريد المصري.

و قال عصام الصغير ، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعماً كبيراً لمنظومة العمل في البريد حيث أنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد علي أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعي الى تقليل اثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة حيث تم اختيار أنظمة البناء والخدمات بشكل يعتمد علي أعلي سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات بالإضافة الي أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.

Advertisements

وأكد الصغير ، على أن البريد المصري يشهد طفرة قوية وغير مسبوقة في كافة القطاعات سواء على مستوى حجم الاستثمارات والتعاملات المالية أو منظومة الخدمات الضخمة المطروحة للمواطنين حيث بلغت إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل مشيراً الي أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.