شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكويتى: دعم القيادات التنفيذية المصرفية النسائية يرفع أداء المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد محافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد الهاشل اليوم الخميس اهمية دعم وتدريب القيادات التنفيذية النسائية المصرفية وتطوير مهاراتها بما ينعكس على اداء المؤسسات ويرفع كفاءتها، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية. Advertisements جاء ذلك فى كلمة للهاشل خلال اختتام البرنامج التدريبى (المراة والقيادة فى الاعمال فى منظور العالمى) الذى نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

واضاف الهاشل الذى يشغل رئاسة مجلس ادارة المعهد ان هذا البرنامج الذى ينظمه المعهد لاول مرة فى الكويت هو واحد من مجموعة من البرامج التدريبية ويختص فى تدريب القيادات التنفيذية النسائية فى مختلف المجالات.

يذكر ان البرنامج استمر خمسة ايام وحضره نخبة من القيادات النسائية فى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزى الكويتى: دعم القيادات التنفيذية المصرفية النسائية يرفع أداء المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.