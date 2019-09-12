شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% خاسراً 23.50 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحاً 7.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 97.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.

Advertisements

وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%.

وجاء سهم "باتك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.02%، ثم أليانز إس إف بنسبة 4.86%، ثم سابتكو بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.42% ثم مجموعة السريع بنسبة 4.64%، ثم معادن بنسبة 2.03%.