الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم.. و4.35 للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال  نحو 4.35 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 12-9-2019.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
  سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.36  جنيه للشراء.

4.39  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.35  جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.35  جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.3 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.33 جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.34  جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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