صندوق النقد الدولى: الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادى العالمى 0.8% فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 0.8 % فى 2020 وتثير خسائر إضافية فى الأعوام القادمة. وقال جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد، إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركية الاقتصاد العالمى الذى يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما فى ذلك ضعف فى نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية فى 2007-2008 . وقال رايس إن ركودا عالميا ليس فى التقديرات الأساسية لصندوق النقد، وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.

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