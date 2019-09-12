مجلس إدارة "بيتك" يوافق على دراسات الاستحواذ على أسهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتى "بيتك"، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على اعتماد تقاير المستشارون ونتائج دراسات الفخص الفنى والقانونى النافى للجهالة، والخاص بالاستحواذ المحتمل على البنك الأهلى.
كما وافق المجلس على اعتماد التبادل النهائى بين الشركتين بمعدل 2.325581 سهم من أسهم البنك الأهلى المتحد لكل سهم من أسهم بيتك.
وأكدت شركة بيتك، فى بيان لبورصة الكويت، على أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمى البنكين وبنك الكويت المركزى ومصرف البحرين المركزى، وغيرهم من الجهات الرقابية المختصة الأخرى.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت أعلنت منتصف أغسطس الماضي، عن موافقة لجنة استثمار الأموال بالمؤسسة على صفقة اندماج "بيتك" والبنك البحريني وفقاً للدراسة الفنية المعدة من قبل إدارة المؤسسة وذراعها الاستثمارية.
يُشار إلى أن "التأمينات" الكويتية تستحوذ على 6.19% في "بيتك"، ونحو 18.7% في "أهلي متحد - البحرين"، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 24.08% في "بيتك".
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