شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 48.83 دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب فى المملكة العربية "عيار 24" 183.17 ريال سعودى مقابل 48.83 دولار أمريكى، وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9- 2019 . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.17 ريال بما يعادل $48.83 سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.91 ريال بما يعادل $44.76 سعر الذهب عيار 21 بنحو 160.28 ريال بما يعادل $42.73 Advertisements سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.38 ريال بما يعادل $36.62 سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.85 ريال بما يعادل $28.48 سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.59 ريال بما يعادل $24.41 سعر أوقية الذهب بنحو 5,697 ريال بما يعادل $1,519 سعر جنيه الذهب بنحو 1,282 ريال بما يعادل $341.82 سعر كيلو الذهب بنحو 183,172 ريال بما يعادل $48,830

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 48.83 دولار أمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.