شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسراً 2.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6251.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.99 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.2 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون دينار كويتى عبر 6184 صفقة.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.475، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.83%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.74%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.59%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.20%.