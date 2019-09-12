الان تتابع صندوق النقد: الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.8% في 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد، إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركية الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
وأضاف “رايس”، أن ركودا عالميا ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد، وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة أكتوبر المقبل.
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