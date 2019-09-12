شكرا لقرائتكم خبر عن قازاخستان: ستمتثل لالتزاماتها فى اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزارة الطاقة فى قازاخستان اليوم الخميس، إن البلاد التزمت وستواصل الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى المبرم بين أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء.

وذكرت الوزارة فى بيان أن إنتاج قازاخستان من النفط بلغ 1.8 مليون برميل يوميا فى المتوسط خلال الفترة بين يناير وأغسطس .

والتزمت البلاد بإنتاج أقصاه 1.86 مليون برميل يوميا.