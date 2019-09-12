شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: السعودية مستعدة لإبقاء إنتاج النفط دون 10 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس، إن المملكة مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون العشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو سبعة ملايين برميل يوميا.

وخفضت السعودية إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذى تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.

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وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المحادثات مع الكويت بخصوص استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين "إيجابية"، وإن هناك إرادة سياسية لتسوية المسائل ذات الصلة.

وأضاف أن الأمور ستتضح خلال شهرين وأن حصة السعودية من الإنتاج ستبقى ضمن هدفها المحدد في اتفاق أوبك.

أوقف البلدان الإنتاج في هذه الحقول منذ أكثر من أربع سنوات، مما خفض الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.