شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: أوبك لم تبحث احتمال تمديد اتفاق خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن أوبك والمنتجين المستقلين لم يبحثوا احتمال تمديد اتفاقهم لخفض إنتاج النفط.
وقال نوفاك في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 الذي تديره الدولة "لم تتم مناقشة ذلك بعد.. هو أمر سابق لأوانه، الوضع في السوق قد يتغير".
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