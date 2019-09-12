شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل إرجاء رسوم جمركية وحوافز المركزى الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، بعدما أرجأت الولايات المتحدة زيادة فى الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات إضافة إلى إعلان البنك المركزى الأوروبى خفض سعر الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 60.28 نقطة أو 0.22 % ليفتح عند 27197.32 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.15 نقطة أو 0.27 % إلى 3009.08 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 36.91 نقطة أو 0.45 % إلى 8206.59 نقطة عند الفتح.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل إرجاء رسوم جمركية وحوافز المركزى الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.